Norden - Automatenaufbruch: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Montag, 08.07.2019, in Norden einen Zigarettenautomaten auf. Dieser stand am Dörper Weg. Die Täter hatten die Verkleidung mit einem unbekannten Werkzeug aufgehebelt. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Norden - Einbruch in Hotel: In der Nacht zu Montag, 08.07.2019, brachen unbekannte Täter in Norden, Flüthörn, in ein Hotel ein. Die Täter gelangten auf bisher nicht bekannte Weise in das Gebäude. Hier wurde eine Bürotür aufgebrochen und ein grauer Tresor entwendet. Mit diesem flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Upgant-Schott - Verkehrsunfall: Im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 72 und der Osterupganter Straße kam es am Montag, 08.07.2019, gegen 12.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Vor der Ampel der Rosenstraße, Fahrtrichtung B72, standen nebeneinander zwei Fahrzeuge. Der Rechtsabbieger in Richtung Georgsheil bekam Grünlicht an der Ampel und fuhr an. Der links neben ihm stehende 21-jährige Fahrer eines PKW VW Jetta fuhr ebenfalls an, um die B72 zu überqueren und die Fahrt auf der Osterupganter Straße in Richtung Keno-Tom-Brook-Straße fortzusetzen. Die Ampel zeigte für seine Fahrtrichtung allerdings noch Rotlicht. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem LKW, der aus Richtung Georgsheil kam. Durch den Unfall wurde der VW stark beschädigt und die beiden Insassen leicht verletzt.

Norden - Verkehrskontrolle: Ein 27-jähriger PKW-Fahrer wurde am Montag, 08.07.2019, gegen 02.30 Uhr in Norden auf der Bundesstraße von der Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der ausgehändigte Führerschein eine Fälschung war. Zudem war der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren. Eine Blutprobe wurde entnommen und der gefälschte Führerschein beschlagnahmt.

Norden - Unfallflucht: Auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in Norden, Am Norder Tief, kam es in der vergangenen Woche zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen Dienstag, 02.07.2019, 13.10 Uhr, und Mittwoch, 03.07.2019, 15.10 Uhr, stand dort ein schwarzer PKW Audi geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war in der Zeit gegen den Audi gefahren und hatte diesen im Bereich der Heckstoßstange beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, 04931/9210, zu melden.

