POL-CLP: Pressemeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Lohne - Ehrung für Zivilcourage

Am 09. März 2019 zeichnete der Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Andreas Sagehorn, im Rahmen des Delegiertentages des Heimatbundes für das Oldenburger Münsterland, der diesjährig in Lohne durchgeführt wurde, sechs Menschen für Zivilcourage aus.

Am 13. Mai 2018 bemerkte eine 54-jährige Saterländerin gegen 13.07 Uhr im Friesoyther Allwetterbad ein vierjähriges Kind, das leblos in einem Schwimmbecken trieb. Da die Frau selbst körperlich gehandicapt war, sprach sie umgehend einen 61-jährigen Badegast aus Barßel an, der das Kind unverzüglich aus dem Becken holte und reanimierte. Durch das schnelle und beherzte Eingreifen der beiden Beteiligten konnte der Junge schnellstmöglich in ein Krankenhaus eingeliefert und ärztlich versorgt werden. Er trug keinen Schaden davon und konnte das Krankenhaus wenig später gesund verlassen.

Am 05. September 2018 entwendete ein 37-jähriger Ladendieb gegen 17.58 Uhr aus einem Lebensmittelgeschäft in Garrel mehrere Flaschen Spirituosen. Der Ladendieb konnte außerhalb des Geschäftes noch durch den Ladendetektiv angesprochen werden, allerdings nicht aufgehalten werden. Er konnte fußläufig flüchten. Dem Flüchtenden kamen zwei Jogger entgegen, denen die Sache etwas merkwürdig vorkam. Die beiden Garreler, dreizehn und sechzehn Jahre alt, hielten den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest und hinderten den Dieb an einer weiteren Flucht.

Am 08. November 2018 kollidierte in Friesoythe, Neuscharreler Damm, gegen 22.36 Uhr, ein PKW mit einem abgestellten LKW. Der PKW geriet daraufhin in Brand. Die Ersthelfer, ein 59-Jähriger und 29-Jähriger, beide aus Friesoythe, zogen den schwer verletzten PKW-Fahrer aus dem brennenden Fahrzeug und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um ihn.

