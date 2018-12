POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Adenau/Wochenende Sa./So. 08./09.12.2018

Adenau (ots) - 1. 08.12.2018, 12.22 Uhr: 53520 Meuspath, K20: Überhöhte Geschwindigkeit ...

war die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Sachschaden der sich in der Gemarkung Meuspath auf der K20 ereignete. Zur Unfallzeit befuhr ein 29-jähriger Porschefahrer mit seinem Pkw die K20 von der L 93 kommend in Fahrtrichtung zur B 258 ( Unterführung der L 93, Nordschleife bzw. B 258 ). Ausgangs einer scharfen abschüssigen Linkskurve kam er aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Unterführungsbegrenzung. Am Pkw entstand Sachschaden. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde nach Halterwunsch durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen abgeschleppt. Besagter Fahrzeugführer, der sich durch das Unfallgeschehen keine Verletzungen zugezogen hatte, sah sein Fehlverhalten am Zustandekommen des Verkehrsunfalls ein, so dass gegen ihn eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgesprochen werden konnte.

Leßmann, PHK

