Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hagermarsch - Unfall beim Überholen Dornum - Zwei Personen schwer verletzt Hinte - Unfallverursacher ermittelt

Altkreis Norden (ots)

Hagermarsch - Unfall beim Überholen: In Hagermarsch kam es am Mittwoch, 10.07.2019, gegen 12.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Hufschlag. Der 44-jährige Fahrer eines PKW Skoda überholte eine Fahrzeugschlange bei seiner Fahrt in Richtung Norden. Dabei kam es zu einem Verkehrsunfall, da die 41-jährige Fahrerin eines VW, die am Anfang der Schlange fuhr, nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Durch den Unfall wurden die Beiden Insassen im Skoda und im VW leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 7.000,- EUR geschätzt.

Dornum - Zwei Personen schwer verletzt: Bei einem Verkehrsunfall in Dornum, Accumer Riege, wurden am Donnerstag, 11.07.2019, gegen 06.10 Uhr zwei Fahrzeugführer schwer verletzt. Der 25-jährige Fahrer eines VW Passat fuhr in Richtung Holtgast und kam vermutlich ausgangs einer Linkskurve in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden Renault Megane zusammen. Der Megan kam daraufhin von der Straße ab und entwurzelte einen Bau. Der VW geriet in einen Graben und kam dort zum Stehen. Mit Rettungswagen wurden der VW-Fahrer und der 59-jährige Renault-Fahrer ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 9.000,- EUR geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Straße voll gesperrt werden.

Hinte - Unfallverursacher ermittelt: Am Dienstag, 09.07.2019, war es in Hinte auf der Brückstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde ein Fahrradfahrer leicht verletzt, wir berichteten. Die Unfallflucht konnte durch den Polizeibeamten der Polizeistation Hinte aufgeklärt und der Verursacher ermittelt werden. Demnach konnte der 45-jährige PKW-Fahrer glaubhaft versichern, dass er von dem Geschehen nichts mitbekommen hatte. Er hatte sich umgehend mit dem Geschädigten in Verbindung gesetzt und sich entschuldigt.

