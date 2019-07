Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Wittmund/Norden - Betrüger unterwegs

Aurich/Wittmund (ots)

Bei der Auricher Polizei sind in den vergangenen Tagen Hinweise eingegangen, dass wieder einmal Betrüger unterwegs sind und an den Haustüren klingeln. Die Personen geben vor, Spenden einzusammeln. Dabei sind sie teilweise derart geschickt, dass es dem Spender nicht möglich ist zu erfahren, wofür gesammelt wird. Auch das von ihnen zum Beispiel mitgeführte Klemmbrett wird so geschickt gehalten, dass kein Blick darauf möglich ist. Es gibt sinnvolle Spendenaktionen, wobei das Auftreten solcher Sammler in der Regel offen ist und auf Nachfrage auch der Grund der Sammlung angegeben wird. Zum Teil haben diese Sammler auch entsprechende Schriftstücke/Ausweise der jeweiligen Einrichtungen dabei. Wird jedoch viel drum herumgeredet oder man hat ein ungutes Bauchgefühl, so sollte man kritisch sein. Nur Freundlichkeit eines Spendensammlers sollte kein Indiz für eine sinnvolle Aktion sein.

Weiter sind von der Polizei wieder vermehrt Anrufe bei Bürgern bekannt geworden, in denen Versionen vom bekannten Enkeltrick verwendet werden. So geben sich Anrufer von Mitarbeitern einer Bank aus, dass zum Beispiel die Tochter ein Grundstück oder Haus gekauft und auch schon eine Anzahlung geleistet habe. Eine Restsumme würde noch fehlen. Die angerufenen Personen, in der Regel ältere Mitmenschen, werden dahin gebracht, die ausstehende Zahlung für die eigenen Familienmitglieder zu übernehmen und sofort die Bank aufzusuchen, um das Geld vom Konto abzuheben. Bisher sind der Polizei in Aurich nur Versuche bekannt geworden. Die Polizei rät auch hier, kritisch zu sein und mit seinen älteren Familienmitgliedern über derartige Anrufe zu sprechen. Der Anruf, zum Beispiel einer Bank, wegen der Zahlung einer größeren Summe für Familienmitglieder dürfte eher unwahrscheinlich sein.

