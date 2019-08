POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall:

Polizeipräsidium Aalen

Kirchberg an der Jagst: Fensterscheibe eingeschlagen

An einem Wohnhaus in der Crailsheimer Straße hat ein unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 5:10 Uhr eine Fensterscheibe eingeschlagen.

Die Polizei Rot am See bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07955 454.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Eine 47 Jahre alte Volvo-Fahrerin befuhr am Montag gegen 14:15 die Bühlertalstraße in Richtung Schwäbisch Hall. Auf Höhe der Kreuzung Dolanallee und Schmiedsgasse musste sie ihren Wagen abbremsen. Ein nachfolgender48-jähriger Opel-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Volvo auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Schwäbisch Hall: Fahrzeuggespann streift geparkten PKW

Ein 64 Jahre alter Mann bog am Montag gegen 14:45 UHr mit einem Skoda und einem Anhänger von der Straße In der Eich in die Raiffeisenstraße ein. Dabei streifte der Anhänger an einem geparkten BMW entlang. 2.500 Euro Sachschaden waren an dem BMW waren die Folge.

Michelfeld. Motorradfahrer verursacht Unfall

Ein 16 Jahre alter KTM-Fahrer wartete am Montag gegen 1925 Uhr an der Einmündung von der Daimlerstraße zur B14 um dort einzufahren. Ein weiterer nachfolgender 16-jähriger KTM-Fahrer fuhr auf seinen Vordermann auf. Anschließend schlidderte er gegen einen auf der B14 in Richtung Schwäbisch Hall fahrenden Opel eines 78-Jährigen. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 1.100 Euro.

