POL-RT: Korrektur der Pressemeldung vom 04.08.2019/14:53 Uhr; Bad Urach: Dem Gegenverkehr ausgewichen. Zeugenhinweisnummer lautet: 07123/9240. Bitte diese korrigierte Pressemitteilung verwenden

Bad Urach (RT): Dem Gegenverkehr ausgewichen (Zeugenaufruf)

Am Freitagnachmittag ist es zwischen Grabenstetten und Bad Urach zu einer Unfallflucht mit hohem Sachschaden gekommen. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Seat Leon die L 211 in Richtung Bad Urach. Kurz vor dem Campingplatz Pfählhof kam ihm auf seiner Spur ein weißer Skoda Octavia entgegen, der in diesem Moment einen dunklen Pkw überholte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der 37-Jährige seinen Pkw stark nach rechts. Hierbei streifte er mit der rechten Fahrzeugseite an der dortigen Leitplanke entlang. Zu einem Kontakt mit dem Skoda ist es nicht gekommen. Dieser fuhr, ebenso wie der dunkle Pkw, weiter in Richtung Grabenstetten davon. Am Seat Leon des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8 000 Euro. Das Polizeirevier Metzingen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefon 07123/9240 zu melden.

