POL-RT: Unfälle, Exhibitionist, Streitigkeiten, Küchenbrand

Metzingen (RT): VW-Bus in der Erms

Am Samstagmorgen gegen 08.00 Uhr ist in Metzingen ein VW-Bus in der Erms gelandet. Die 77-jährige Fahrerin wollte ihren VW-Bus in der Auchtertstraße bei den Freibadparkplätzen rückwärts einparken. Dabei fuhr sie zu weit nach hinten, sodass der VW-Bus zwischen den Bäumen circa vier Meter die steile Böschung in das Bachbett der kniehoch wasserführenden Erms hinunterrollte. Verletzt wurde hierbei niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug und unterstützte die aufwendigen Bergungsarbeiten eines Abschleppunternehmens.

Grafenberg (RT): Schwerverletzter wegen defekten Bremsen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten ist es am späten Freitagabend in Grafenberg gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren fünf Jugendliche mit ihren Fahrrädern gegen 22.55 Uhr die abschüssige Brandgasse. Am Fahrrad eines 14-Jährigen waren die Bremsen ohne Funktion, weshalb er von einem danebenfahrenden Jugendlichen am Rucksack festgehalten wurde. Als dieser seinen Griff löste, bog der 14-Jährige ungebremst nach rechts in die Kleinbettlinger Straße ab und stieß frontal in einen entgegenkommenden Peugeot, welcher von einer 38-jährigen Frau gelenkt wurde. Beim Aufprall schlug er mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu. Der Radfahrer, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

Esslingen-Zell (ES): Motorradfahrer gestürzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem gestürzten Motorradfahrer ist es am Freitagabend gegen 19.10 Uhr in Esslingen-Zell, auf einem Parkplatz in der Alleenstraße gekommen. Ein 20-jähriger Honda-Fahrer befuhr einen größeren Parkplatz in der Alleenstraße in Richtung Sportverein Esslingen-Zell. Im Bereich einer Kreuzung auf dem Parkplatz bog zur gleichen Zeit ein 50-jähriger Lupo-Fahrer in Richtung Alleenstraße fahrend ein. Aufgrund der Verkehrssituation musste der 20-Jährige stark abbremsen. Hierdurch stürzte er mit seinem Motorrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Esslingen (ES): Unsittlich gezeigt

Am helllichten Tag hat am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr in der Esslinger Martinstraße ein Mann mit heruntergelassener Hose onaniert. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 36-Jähriger festgenommen werden. Er wurde nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Esslingen (ES): Einbruch in Ladengeschäft

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in ein Ladengeschäft in der Esslinger Bahnhofstraße eingebrochen. Die Höhe des Diebesgutes steht noch nicht abschließend fest. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei durchgeführt.

Nürtingen (ES): Unter Drogeneinfluss eingeparkt

Am Freitagabend gegen 21.45 Uhr hat ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Mann mit seinem Fahrzeug einen Unfall verursacht. Der 36-jährige Chrysler-Fahrer parkte sein Fahrzeug in der abschüssigen Säerstraße am Fahrbahnrand und verließ dieses, ohne dass er den Pkw gegen wegrollen sicherte. Der Chrysler rollte bergab und stieß auf einen geparkten Smart, der wiederum auf einen davor geparkten VW Multivan geschoben wurde. Hierbei entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme konnten beim 36-jährigen Verursacher Hinweise auf aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Neben einer Blutprobe musste der 36-Jährige auch seinen Führerschein abgeben.

Tübingen (TÜ): Streitereien

In der Nacht zum Samstag sind gegen Mitternacht in der Tübinger Innenstadt mehrere Personen in Streit geraten. Im Bereich des Holzmarktes wurde ein 21-Jähriger durch einen Kopfstoß eines bislang Unbekannten leicht verletzt. Durch einen Sturz auf den Hinterkopf und durch Faustschläge wurde im Bereich Poststraße ein 37-Jähriger ebenfalls leicht verletzt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rottenburg-Ergenzingen (TÜ): Brand in einer Küche

Am frühen Samstagmorgen sind nach einem Brand in einer Küche insgesamt vier Personen mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Gegen 04:50 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Beim Eintreffen vor Ort in der Bergstraße wurde festgestellt, dass in einem Mehrfamilienhaus eine mit Öl befüllte Pfanne auf dem heißen Herd vergessen wurde. Die Flammen beschädigten auch die umliegende Kücheneinrichtung und konnten von der Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften schnell vor Ort war, gelöscht werden. Durch die starke Rauchentwicklung erlitten zwei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 31 und 39 Jahren Rauchgasvergiftungen. Sie wurden vom Rettungsdienst, der mit mehreren Fahrzeugen und Helfern vor Ort war, in verschiedene Kliniken eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Wohnung blieb jedoch bewohnbar.

