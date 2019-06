Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an PKW

Landau (ots)

In der Nacht vom 29.06.2019 auf den 30.06.2019 beschädigten Unbekannte einen geparkten PKW der im Prießnitzweg, am Parkplatz der ehemaligen Rundsporthalle in 76829 Landau in der Pfalz abgestellt war. Es wurden die Heckscheibe sowie zwei Seitenscheiben eingeschlagen und mehrere Dellen in die Karosserie geschlagen.

Hinweise an die Polizei in Landau unter 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de

