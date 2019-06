Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gurtkontrollen an der Leonhard-Eckel-Siedlung

Edesheim (ots)

Am Samstag, 29.06.2019 führte die Polizei Edenkoben von 15:00 - 16:00 Uhr Verkehrskontrollen an der Leonhard-Eckel-Siedlung in Edesheim durch. Hauptaugenmerk lag dabei auf der Sicherung von Personen in Fahrzeugen. Trotz des heißen Wetters waren bei 34 kontrollierten Fahrzeugen die Insassen richtig gegurtet. Lediglich eine Fahrzeugführerin hatte ihr Kind zwar angeschnallt, aber nicht den vorgeschriebenen Kindersitz. Sie wurde gebührenpflichtig verwarnt.

