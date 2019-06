Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verletzte Radfahrerin

Bad Bergzabern (ots)

Am 29.06.19., gg. 13:30 Uhr, befuhr ein 64 Jahre alter PKW-Fahrer die Weinstraße in Rtg. Sparkasse. An dem Zebrastreifen vor dem Ludwigsplatz hielt er ordnungsgemäß an, da Fußgänger die Fahrbahn überquerten. Gerade als er wieder anfahren wollte, erschien eine 49 Jahre alte Radfahrerin, welche ebenfalls über den Fußgängerweg wollte. Es kam zur seitlichen Berührung. Die Radfahrerin zog sich hierbei Schürfungen am Bein zu und wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beträgt ca. 200.- EUR.

