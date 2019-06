Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kradfahrer leicht verletzt

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am 28.6., morgens gg. 07:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Hauptstraße und Nonnensuselstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei missachtete eine 58 Jahre alte PKW-Fahrerin die Vorfahrt eines 17 Jahre alten Leichtkraftrad-Fahrers. Dessen Fahrzeug wurde leicht beschädigt - ca. 200.- EUR -, er selbst erlitt leichte Verletzungen an Bein und Hand und wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.

