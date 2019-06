Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrere Gefahrenstellen auf der Autobahn

Gleich mehrere Einsätze hatte die Polizei Edenkoben am Freitag, 28.06.2019 auf der Autobahn A65. Um 09.20 Uhr wurde ein herrenloser Schlafsack in Höhe der AS Neustadt-Süd in FR Karlsruhe gemeldet. Dieser wurde von der Streife weggeräumt. An der AS Landau-Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen hatte ein Verkehrsteilnehmer gegen 13:33 Uhr einen Besen verloren, den die Streife von der Fahrbahn beseitigen musste. Gegen 18:28 Uhr wurde ein ungesicherter Pannen-Pkw auf dem Verzögerungsstreifen der AS Neustadt-Süd an der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe gemeldet. Da sich der Fahrer nicht mehr vor Ort befand, musste der Pkw bis zum Eintreffen eines Abschleppdienstes abgesichert werden.

