POL-PDLD: Einbruchsdiebstahl in ein Ferienhaus

Unbekannte(r) Täter verschafften sich im Zeitraum vom 23.06.2019 bis zum 26.06.2019 durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt in ein Ferienhaus in der Böchinger Straße in Landau-Godramstein. Aus dem Inneren des Hauses wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Vor Ort hinterließen der/die Täter augenscheinlich mehrere leere Getränkeflaschen, welche zur Spurensicherung sichergestellt wurden.

Hinweise an die Polizei in Landau unter 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de

