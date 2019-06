Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Handfeste Auseinandersetzung

Edenkoben (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am frühen Morgen (28.06.2019, 01.30 Uhr) im Zuständigkeitsbereich der Polizei Edenkoben zwischen einem 34-jährigen Mann und dessen 39-jährigen Lebensgefährtin. Beide traktierten sich und erlitten dabei Gesichtsverletzungen. Ein hinzugerufener Rettungsdienst wurde von beiden Kontrahenten abgelehnt. Der 34-Jährige erhielt zudem eine Verfügung, wonach er das Wohnanwesen mehrere Tage nicht mehr betreten darf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Allgemeiner Hinweis der Polizei: Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

Polizeidirektion Landau