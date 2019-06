Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 56-Jährige kann sich nicht erinnern

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am Montagmorgen gegen 09.05 Uhr beobachteten Zeugen in Wesel auf der Dinslakener Straße eine 56-jährige Autofahrerin aus Duisburg, die mit einem weißen Opel Corsa in Schlangenlinien fuhr.

Nachdem die Zeugen die Frau anhielten und Polizei und Rettungsdienst verständigten, brachte ein Rettungswagen die Duisburgerin in ein Krankenhaus. Offenbar war der Fahrerin schlecht geworden, da sie bei der Hitze zu wenig Flüssigkeit zu sich genommen hatte.

Später konnte die 56-Jährige das Krankenhaus wieder verlassen.

Da die Polizei frische Unfallschäden an dem Auto feststellte und sich die Duisburgerin nicht erinnert wird angenommen, dass sie auf dem Weg von Duisburg-Buchholz über die B8 nach Wesel an einem Unfall beteiligt war.

Die Polizei sicherte am rechten Außenspiegel braun-graue Farbe. Vom Türgriff vorne rechts war ein Stück herausgebrochen. Die Felgen der rechten Räder waren stark zerkratzt.

Die Polizei bittet Zeugen oder mögliche Geschädigte, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

