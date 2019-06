Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Auto beschädigt

Zeugen gesucht

Hamminkeln (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 19.15 Uhr, einen silberfarbenen Mercedes C200, der auf dem Parkplatz eines Discount-Markts an der Ringenberger Straße parkte. Nachdem das unbekannte Fahrzeug gegen die Beifahrerseite des geparkten Mercedes gestoßen war, entfernte sich der Fahrer bzw. die Fahrerin, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

