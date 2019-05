Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Reifen zerstochen

Lambrecht (ots)

Im Zeitraum vom 12.05. bis 19.05.19 wurde an einem grauen VW in der Östlichen Luhrbachstraße die beiden Reifen auf der Fahrerseite zerstochen. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugen können sich bei der Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

