POL-PDNW: Betrunken unterwegs II

Zeugen teilten gestern am frühen Abend der Polizei Neustadt mit, dass ein Pkw auf der B39 zwischen Neustadt und Lambrecht in Schlangenlinien unterwegs sei. Der 36-jährige Fahrer aus der VG Lambrecht konnte in Lambrecht auf einem Parkplatz angetroffen werden. Er war sichtlich stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,81 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ob der 36-Jährige überhaupt einen Führerschein hat, muß noch ermittelt werden.

