Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Sachschaden, Zeugen

Verkehrsunfallbeteiligter gesucht

Haßloch (ots)

Eine unbekannte Fahrerin befuhr am Sonntag, 19.05.2019 gegen 09:30 Uhr, mit ihrem Pkw die Ohliggasse in Haßloch in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich zum Burgweg missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden Frau mit ihrem Pkw. Aufgrund eines dort widerrechtlich abgestellten Pkw war die Sicht in den Kreuzungsbereich sehr eingeschränkt. Die Fahrerin des bevorrechtigten Pkw konnte mit einem Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern, fuhr jedoch gegen den gegenüberliegenden Bordstein. Da es nicht zu einer Fahrzeugberührung kam, fuhren beide Beteiligte in der Annahme weiter, dass es auch zu keinem Schaden gekommen war. Erst zum späteren Zeitpunkt stellte die Fahrerin fest, dass die Felge vorne rechts beim Aufprall an den Bordstein stark beschädigt wurde und ausgetauscht werden musste. Sie meldete nachträglich den Unfall bei der Polizei. Die Polizeiinspektion Haßloch bittet die Fahrzeugführerin, die die Vorfahrt missachtete, oder Zeugen des Unfalls sich bei der Dienststelle zu melden (Tel.: 06324-9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Poilizeiinspektion Haßloch

Tel.: 06324-9330

pihassloch@polizei.rlp.de



