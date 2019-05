Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim -Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag, 19.05.2019, um 06:50 Uhr, befuhr eine 37-jährige Frau aus Mannheim mit ihrem Pkw BMW die Kaiserslauterer Straße aus Richtung Innenstadt in Richtung B 37. In Höhe der Hausnummer 28 kollidierte der Pkw mit einem Sandsteinpoller, kippte anschließend auf die Fahrerseite und blieb so auf der Fahrbahn liegen. Die Fahrerin konnte durch Anwohner aus dem Auto befreit werden, sie blieb nach ersten Feststellungen vor Ort und später im Krankenhaus unverletzt. Da sie aber einen Atemalkoholwert von 2,28 %o aufwies, musste ihr eine Blutprobe entnommen werden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 16.000,- Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs wurde ein Abschleppdienst hinzugerufen, die Kaiserslauterer Straße war für ca. 60 Minuten zeitweise vollgesperrt. Die Feuerwehr Bad Dürkheim war ebenfalls vor Ort, musste zur Bergung der Fahrerin jedoch nicht tätig werden und sicherte das Fahrzeug vor dem Abschleppvorgang ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Frank Berkenbusch



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell