Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungseinbrecher können unerkannt flüchten

Grünstadt / Wattenheim (ots)

Am Nachmittag des 18.05.2019 gegen 16:30 Uhr kommt es in Wattenheim in der Hauptstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die beiden bislang unbekannten Täter wurden dabei allerdings durch eine andere Bewohnerin des Anwesens bemerkt und angesprochen, woraufhin die beiden Täter ohne Beute zu Fuß in Richtung Autobahn flüchteten. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei in Erfahrung bringen, dass die beiden hell gekleideten blonden Männer aus einem ebenfalls in der Hauptstraße abgestellten schwarzen PKW mit Mainzer Kennzeichen ausgestiegen waren. Dieser PKW entfernte sich direkt nach der fußläufigen Flucht der beiden Täter dann ebenfalls vom Tatort.

Sachdienliche Hinweise bezüglich der beiden flüchtigen Täter oder des Fluchtfahrzeugs werden an die Polizeiinspektion Grünstadt unter Tel.: 06359/93120 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Grünstadt

Bitzenstraße 2

67269 Grünstadt



Telefon: 06359/9312-0

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



