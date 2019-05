Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hausfriedensbruch

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Rahmen der Streife erkannten Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen (19.05.2019, gg. 03.00 h) zwei Jugendliche, die sich in der Landauer Straße auf einem umzäunten Baustellengelände aufhielten. Die beiden Jugendlichen aus dem Bereich Kaiserslautern gaben an, dass sie sich auf dem Gelände die Zeit vertreiben wollten, da sie keinen Einlass in eine Discothek erhielten. Die beiden Jugendlichen wurden von einem verständigten Elternteil abgeholt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch.

