Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungseinbruch mit flüchtendem Täter

Weisenheim am Berg (ots)

In den frühen Abendstunden des 17.05.2019, gegen 19:00 Uhr, kam es in einem Wohngebiet in Weisenheim am Berg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter hebelte die Terrassentüre auf und gelangte auf diesem Weg in das Objekt, wurde dann aber durch die nach Hause kommende Familie aufgeschreckt und ergriff die Flucht. Da der Täter bei der Ausübung seiner Tathandlung offensichtlich gestört wurde, hat er kein Diebesgut erbeuten können. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ergebnislos. Der Sachschaden an der Terrassentür beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalinspektion Neustadt an der Weinstraße, tel. 06321 8540, zu melden.

