Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Haßloch (ots)

Am Freitag, 17.05.2019, gegen 19:25 Uhr,kam es in Gemarkung Haßloch zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger PKW-Fahrer bog an der Einmündung L 532 auf die L 529 (Holiday-Park-Straße) nach links ab. Hierbei mißachtete er die Vorfahrt eines auf der L 529 von links kommenden 30-jährigen PKW-Fahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 30-jährige Vorfahrtberechtigte erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000,- Euro. Die L 529 musste während der Unfallaufnahme für ca. 45 Minuten teilgesperrt werden.

