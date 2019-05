Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen im Gewerbegebiet 'Bruch'

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 17.05.2019, in der Zeit zwischen 08:30 bis 10:00 Uhr, wurden im Bad Dürkheimer Industriegebiet 'Bruch' Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden gegen insgesamt sieben Fahrzeugführer Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen verbotswidriger Benutzung des Mobiltelefons eingeleitet. Die Betroffenen müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und der Eintragung eines Punktes im Fahreignungsregister in Flensburg rechnen. Weiter wurden gegen drei Fahrzeugführer Verwarnungsgelder in Höhe von 30 Euro wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt erhoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Sebastian Mohra



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell