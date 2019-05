Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwächeanfall beim Fahren, Auto kommt von der Straße ab, zwei leicht Verletzte

Neustadt/Weinstraße (ots)

Auf der K 21, Gimmeldinger Straße, zwischen den Ortsteilen Neustadt Haardt und Gimmeldingen, kam am Sonntag gegen 15:00 der 83 alte Fahrer eines SUV von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er mit der Front gegen einen Mandelbaum. Durch den Aufprall lösten die Airbags des PKW aus, so dass nach ersten Erkenntnissen der Fahrer, sowie seine Beifahrerin zwar leicht verletzt wurden, aber keine schwerwiegenden Verletzungen erlitten. Ursächlich dürfte ein Schwächeanfall des Fahrers für den Unfall sein. Vorsorglich wurden Fahrer und Beifahrerin ins nächste Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Mandelbaum überstand den Unfall nicht.

