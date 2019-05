Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autounfall in der Saarlandstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 21.05.2019 gegen 16:25 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit einem Peugeot auf der Saarlandstraße (B 38) in Richtung Rheingönheimer Straße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 78-Jährige mit einem Mercedes-Benz C-Klasse ebenfalls auf der Saarlandstraße (B38) in Richtung Wittelsbachplatz. Als die 78-Jährige an der mit Ampeln geregelten Kreuzung nach links in die Georg-Herwegh-Straße einbiegen wollte, stieß sie mit dem Auto des geradeaus fahrenden 39-Jährigen zusammen. An beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 8.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass die Ampel für ihre jeweilige Fahrrichtung grün angezeigt hatte. Da zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme die Ampelanlage störungsfrei war, bittet die Polizei nun Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben und Aussagen über die Ampelschaltung machen können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

