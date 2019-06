Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstähle hochwertiger Fahrzeuge mittels Funkwellenverlängerung

Landau (ots)

Zentrale Kriminalinspektion Ludwigshafen

Seit mehreren Wochen häufen sich die Diebstähle von hochwertigen Kraftfahrzeugen unterschiedlichster Hersteller, die mit dem sogenannten Keyless-Entry-System ausgestattet sind. Allein im Bereich der Südpfalz kam es im Zeitraum von Anfang März bis Ende Mai 2019 zu insgesamt 14 solcher Diebstähle.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass die Fahrzeuge vermutlich unter Zuhilfenahme von sogenannten "Funkwellenverlängerern" entwendet wurden. Diese Geräte bestehen aus 2 Teilen, dem "Car-Scanner" und dem "Key Scanner". Während der Car-Scanner nahe an der Antenne, zumeist in Fahrertürnähe platziert wird, muss sich der Key-Scanner in der Nähe des Fahrzeugschlüssels befinden. Nach der Signalübertragung wird der Car-Scanner in den PKW gelegt, so dass das Fahrzeug gestartet werden kann.

Das Prinzip der Funkwellenverlängerer beruht auf der Verlängerung der Signale, die zwischen dem Fahrzeug und Fahrzeugschlüssel ausgetauscht werden. In der Praxis sieht das Vorgehen der Täter folgendermaßen aus: Einer steht mit einem Car-Scanner in der Tasche am Fahrzeug und ein weiterer Täter mit einem Scanner in der Nähe der Haustür, da viele Autofahrer ihren Autoschlüssel in der Nähe der Haustür aufbewahren.

Die Funkwellenverlängerer passen in eine handelsübliche Aktentasche. Auf diese Art und Weise können die Täter ohne Probleme und ohne Spuren zu hinterlassen innerhalb kürzester Zeit das Fahrzeug öffnen und wegfahren.

Alle Strafanzeigen werden von der Kriminalpolizei, Kommissariat 15, Organisierte Bandenkriminalität, mit Sitz in Ludwigshafen, bearbeitet. In zwei der oben erwähnten Fälle konnten die Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefunden werden. Diese wurden von den Tätern, vermutlich wegen technischer Probleme, zurückgelassen. Ein Fahrzeug konnte im April 2019 in Bayern einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Die Polizei führt auch in Zukunft verstärkte Kontrollmaßnahmen durch um diesem Phänomen entgegen zu wirken.

Die Polizei rät Ihnen zu folgenden Verhaltensweisen/Vorsichtsmaßnahmen

- Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe von Eingangstüren, Fenstern usw. ablegen, um die "Abstrahlungssicherheit" zu gewährleisten. - Fahrzeugschlüssel zu Hause, wenn möglich, in einem Schlüsseltresor aus Metall aufbewahren. - Fahrzeugschlüsselmäppchen mit spezieller Sicherheitsfolie, z.B. "Cryptally-Folie" verwenden. - Nicht formschön aber eine weitere Option ist das Einwickeln des Fahrzeugschlüssels in Alu-Folie. - Wählen Sie den Abstellplatz Ihres Fahrzeuges sorgfältig aus: Nutzen Sie ihre Garage (Abschließen nicht vergessen!) - Achten Sie, vor allem in den Abend- und Nachtstunden, auf Personen welche sich verdächtig hochwertigen Fahrzeugen nähern und Taschen und Rucksäcke mitführen.

Simone Diehl Pressesprecherin

