Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau-Dammheim, B272, 26.6.2019, 10.30 Uhr Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Auf der B272, zwischen dem Essinger Kreisel und der Abfahrt LD-Dammheim, ereignete sich am 26.6.19, gegen 10.25 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein in Richtung Osten fahrender roter Kastenwagen fuhr nach links aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 84-jähriger Pkw-Fahrer konnte noch nach rechts ausweichen, jedoch kollidierten beide Außenspiegel, wobei Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen des Unfallherganges werden gebeten sich unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email unter pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

