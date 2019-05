Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dunkelfarbener Ford Fiesta geflüchtet

Bad Bergzabern (ots)

Am Freitag, 10.05.19, zwischen 15:20 Uhr und 15:45 Uhr, wurde in der Steinfelder Straße, an einem geparkten Pkw Citroen, im Vorbeifahren der linke Außenspiegel abgefahren. Ein dunkelfarbener Ford Fiesta hatte sich in Richtung Stadtmitte entfernt, ohne um den entstandenen Schaden in Höhe von 300.- Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell