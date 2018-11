POL-REK: 181130-4: Fußgängerin angefahren - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Donnerstagabend (29. November) wurde eine Fußgängerin (76) auf der Othmarstraße von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt.

Die 76-Jährige ging gegen 19:15 Uhr zu Fuß auf der Kölner Straße in Richtung Breite Straße. Als sie die Fahrbahn der Othmarstraße überquerte, erfasste das Auto eines 37-jährigen Mannes die Frau. Der Mann war in Richtung Breite Straße gefahren und links in die Othmarstraße abgebogen. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell