Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freisbach - Parkverstöße geahndet

Freisbach (ots)

Mehrere Parkverstöße im Bereich des Kindergartens in Freisbach wurden am Dienstag in der Zeit von 11.45 bis 12.30 Uhr durch die Polizeiinspektion Germersheim geahndet. Verstöße bezüglich mangelnder Kindersicherung wurden erfreulicherweise nicht erkannt. Die Polizeiinspektion Germersheim weist daraufhin insbesondere während der Abholzeit der Kinder, die Fahrzeuge ordnungsgemäß abzustellen.

