Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - PKW gegen landet an der Stadtmauer

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - Donnerstag Nachmittag, kurz vor 17.00 Uhr: Eine 85-jährige Rentnerin aus Bad Gandersheim befaährt die Straße An der Tummelburg in Richtung Bismarckstraße. Im Kurvenbereich in Höhe der Polizeidienststelle bricht das Heck ihres Daimler-Benz auf regennnasen Kopfsteinplaster aus. Die Renterin will gegenlenken, verliert dabei vollends die Kontrolle über ihren Daimler und fährt direkt gegen die gegenüberliegende Stadtmauer. Diese überstand den Aufprall unbeschadet, am PKW hingegen enstand nach ersten Schätzungen wirtschaftlicher Totalschaden. Die Frau blieb unverletzt. Der PKW wurde abgeschleppt.

