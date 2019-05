Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert gegen Mauer - Fahrer ermittelt

Northeim (ots)

Donnerstag, 16.05.2019, 00:20 Uhr Northeim, Einbecker Landstraße

NORTHEIM (da) - Eine aufmerksame Zeugin meldeten in der Nacht zu Heute (16.05.19) kurz nach Mitternacht einen PKW SUV, der zunächst im Einmündungsbereich Rückingsallee / Seesener Landstraße ein Verkehrszeichen überfuhr, dann gegenüber auf eine Mauer eines Werbeschilds prallte und sich anschließend über die Wiese in Richtung Scharnhorstplatz entfernte. PKW und Fahrer konnten im Rahmen der sofortigen Überprüfung noch ganz in der Nähe festgestellt werden - der Fahrer war stark alkoholisiert und "pustete" knapp 2 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.500EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell