FW-GL: 17 neue Feuerwehrfrauen und -männer für Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach

Am vergangenen Sonntag absolvierten wieder neue Feuerwehrfrauen und -männern ihre Abschlussprüfung der Feuerwehr-Grundausbildung. Seit Anfang Januar drückten die neuen Kolleginnen und Kollegen an 6 Wochenenden die Schulbank und erlernten in der so genannten "Truppmannausbildung Modul 1 & 2" die Grundtätigkeiten, die für den Einsatzdienst erforderlich sind. Die Themenschwerpunkte liegen in der Brand- und Löschlehre, der Grundausbildung in Erster Hilfe, Fahrzeug- und Gerätekunde sowie Rechtsgrundlagen.

Von den 17 Absolventen stammen 10 Teilnehmer aus der eigenen Jugendfeuerwehr und stehen ab dem 18. Lebensjahr den Einsatzabteilungen der ehrenamtlichen Löschzüge. Erfreulich sind die 7 "Seiteneinsteiger", die teilweise noch über die Mitgliederwerbekampagne aus 2017 gewonnen werden konnten.

Parallel zum Modul 1 & 2 absolvierten 31 Angehörige der Feuerwehr das Modul 3 & 4 der Truppmannausbildung, die in der Regel ein Jahr nach dem Modul 1 & 2 belegt wird. In diesem Lehrgang wird vornehmlich die technische Hilfeleistung erlernt. Auch dieser Lehrgang endet für alle Teilnehmer mit einer Prüfung, die ebenfalls am vergangenen Sonntag absolviert werden musste.

Die Abschlussprüfungen an der Integrierten Gesamtschule im Stadtteil Paffrath besuchten neben vielen Angehörigen der Feuerwehr Bergisch Gladbach auch der Bürgermeister der Stadt Bergisch Gladbach Lutz Urbach.

Die Prüfungsergebnisse konnten sich sehen lassen. Alle Prüflinge konnten ihre Urkunden stolz mit den Glückwünschen und aus den Händen von Lutz Urbach entgegennehmen. Urbach lobte abermals das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrfrauen und -männer und wünschte mit dem Dank von Rat und Verwaltung den Teilnehmern viel Erfolg in der weiteren Feuerwehrkarriere.

Die Feuerwehrleitung, vertreten durch Jörg Köhler und Frank Haag, lobten das hohe Ausbildungsniveau und dankten den Ausbildern für die aufgrund der hohen Teilnehmerzahl besonders hohe Belastung bei der professionellen Durchführung der Lehrgänge.

