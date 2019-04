Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wietze - Einbrecher campieren in Sporthalle

Celle (ots)

In der Nacht zu Dienstag (16.04.) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Sporthalle in der Fuhrberger Straße in Wietze. Hier brachen sie den Kühlschrank auf und legten zwei Weichbodenmatten in die Mitte der Halle. Nach dem Konsum von Bier und Zigaretten machten sie es sich gemütlich, bis die Reinigungskräfte erschienen. Bevor sie erwischt werden konnten, flüchteten die Einbrecher durch die Geräteraumtür nach draußen. Im Laufe des Tages wurde festgestellt, dass mehrere Kabinenschlüssel entwendet worden sind.

