Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Versuch ein Insekt zu verscheuchen mit Pkw verunfallt

Einbeck (ots)

Dassel (pap) Eine 28 Jahre alte Pkw Fahrerin aus einem Dasseler Ortsteil fuhr am Donnerstag, 16.05.2019, gegen 06.20 Uhr von Deitersen in Richtung Markoldendorf. Als sie ein Insekt in ihrem Fahrzeug bemerkte, ließ sie die Seitenscheibe herunter und versuchte, das Tier aus dem Auto zu verscheuchen. Am Ausgang einer leichten Linkskurve kam der Pkw dann ins Schleudern, überfuhr einen Leuchtleitpfahl und kam schließlich in einem Graben zum Stehen. Die junge Frau verletzte sich leicht und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell