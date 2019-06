Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hatzenbühl - Unsachgemäße Arbeiten lösen Brand aus

Hatzenbühl (ots)

Hatzenbühl; Zu einem Brandeinsatz in der Luitpoldstraße kam es am 25.06.2019 um 13:04 Uhr als ein 58-Jähriger versuchte an einem PKW Schweißarbeiten durchführen wollte. Durch die Hitzeentwicklung setzte sich der Motorraum in Brand. Die Scheune in dem der PKW stand wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Gebäude verhindert werden. Der 58-jährige Verantwortliche wurde bei den eigenen Löschversuchen leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

