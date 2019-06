Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach, L509, 26.6.2019, 10:30 Uhr Medizinischer Notfall

Offenbach (ots)

Am Mittwochvormittag um 10.30 Uhr wurde eine Polizeistreife auf einen entgegenkommenden Sprinter auf der L509 bei Offenbach aufmerksam. Auf dessen Beifahrersitz befand sich eine Frau in ungewöhnlicher Sitzposition. Der Sprinter wurde gestoppt. Eine 39-jährige Frau saß bewusstlos auf dem Beifahrersitz. Außerhalb des Sprinters wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen direkt durch die eingesetzten Beamten eingeleitet und Rettungsdienst sowie Notarzt angefordert. Nach ärztlicher Versorgung wurde sie in ein Landauer Krankenhaus verbracht. Bei den zwei Mitfahrern, darunter der Ehemann der 39-Jährigen, konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sie seit 6.00 Uhr als Erntehelfer auf dem Feld gearbeitet haben, als die Frau plötzlich kollabierte. Der Arbeitgeber der Erntehelfer wurde informiert und sicherte die Übermittlung der erforderlichen Krankenversicherungsunterlagen an das Krankenhaus zu.

