Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Baustellenfahrzeug und einem an der Baustelle vorbeifahrenden Pkw kam es am Dienstnachmittag in Landau in der Zweibrücker Straße. Der in Richtung Osten fahrende Pkw wurde durch die Transportgabel eines Radladers seitlich auf der Beifahrerseite getroffen und beschädigt. Der Fahrer des Radladers wendete in der Baustelle. Hierbei ragte die Transportgabel in den frei zu befahrenden Fahrstreifen und kollidierte mit dem Pkw. Die 32-jährige Pkw-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon, während der Sachschaden am Pkw auf ca. 5000.- geschätzt wurde.

