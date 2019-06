Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim, Untere Hauptstraße/Speiertsgasse, 25.6.2019, 14.50 Uhr Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kleinkraftradfahrer

Herxheim (ots)

Eine 38-jährige Pkw-Fahrerin missachtete am Dienstnachmittag an der Einmündung der Speiertsgasse in die Untere Hauptstraße in Herxheim die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines 16-jährigen Leichtkraftradfahrers. Dieser fuhr aus östlicher Richtung kommend auf der bevorrechtigten Unteren Hauptstraße. Trotz eingeleiteter Bremsung stieß der 16-jährige mit seinem Krad gegen den aus der Speiertsgasse einbiegenden Pkw und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen am Bein zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

