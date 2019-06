Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Theodor-Heuss-Platz, 26.6.19, 23.20Uhr Verkehrsunfall mit alleinbeteiligter, schwer verletzter Radfahrerin

Landau (ots)

Am späten Mittwochabend musste die Polizei einen Verkehrsunfall auf dem Theodor-Heuss-Platz in Landau aufnehmen. Eine 18-jährige Radfahrerin befuhr den Theodor-Heuss-Platz auf dem ehemaligen LGS-Gelände. Ohne Fremdeinwirkung stürzte die Radfahrerin. Sie trug schwere Verletzungen am Kopf und mehrere blutende Schnittwunden am Oberschenkel davon. Die Schnittverletzungen wurden von einer mitgeführten Glasflasche verursacht, die beim Sturz zerbrach. Nach erfolgter Erstversorgung wurde die junge Frau durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,46 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

