Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Scheiben mit Tönungsfolie beklebt, Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Germersheim (ots)

Wegen Tönungsfolien an den vorderen Seitenscheiben seines Autos wurde am Mittwochabend in der Sondernheimer Straße ein 41-jähriger Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Folie musste auf Anweisung der Streife noch vor Ort entfernt werden. Außerdem wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er durfte somit nicht weiterfahren. Ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

