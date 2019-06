Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leimersheim: Junger Mann ertrunken

Landau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau vom 28.06.2019:

Gestern Abend am Donnerstag, den 27.06.2019 gegen 21.09 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle ein Notruf ein, dass eine Person im Baggersee am Weihersteg in Leimersheim ertrunken sei.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte sich ein 26-jähriger polnischer Staatsangehöriger mit 2 Bekannten an den See begeben und ging dort schwimmen. Vom Ufer haben die beiden Begleiter beobachtet, dass der junge Mann plötzlich unterging. Ein Begleiter soll sofort ins Wasser gesprungen sein, konnte jedoch seinen Bekannten nicht mehr finden. Andere Zeugen sollen sofort die Leitstelle informiert haben. Die Feuerwehr, das DLRG, sowie Rettungstaucher haben sofort die Suchmaßnahme aufgenommen.

Erst in der Nacht haben Rettungstaucher den jungen Mann nur noch tot bergen können.

Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau wird eine Obduktion des Ertrunkenen durchgeführt.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unglücksfall geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

