Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz

Bad Eilsen (ots)

(ma)

Vergangenen Donnerstag (28.03.19) stellte der Fahrzeughalter eines roten Pkw Hyundai sein Fahrzeug gg. 18.30 Uhr für eine halbe Stunde auf dem Parkplatz des EDEKA in Bad Eilsen an der Bahnhofstraße ab, um einzukaufen.

In der Zwischenzeit verursachte ein anderer unbekannter Fahrzeugführer einen Unfallschaden am Pkw Hyundai, der nun auf einer Länge von über 1,80m Unfallschäden in Form von Lackschäden und Kratzer auf der Beifahrerseite aufweist.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Bad Eilsen, Tel.: 05722/84306, entgegen

