Polizeidirektion Hannover

POL-H: 82-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand

Hannover (ots)

Am Sonntagnachmittag, 16.06.2019, gegen 16:45 Uhr, ist aus bislang unbekannter Ursache eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Constantinstraße in Brand geraten. In der Wohnung haben die Brandkämpfer eine verstorbene Seniorin vorgefunden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten mehrere Zeugen die Flammen in der Wohnung des Gebäudes an der Constantinstraße bemerkt und sofort die Einsatzkräfte alarmiert. Die Berufsfeuerwehr konnte das Feuer löschen. Dennoch fanden sie in der Wohnung die verstorbene 82-Jährige vor.

Der Kriminaldauerdienst Hannover hat die ersten Ermittlungen vor Ort aufgenommen. In den kommenden Tagen werden Beamte des Fachkommissariats für Brandermittlungen die Wohnung untersuchen, um die Ursache für das Feuer festzustellen. /has

