Polizeidirektion Hannover

POL-H: Pkw und Kleinkraftrad kollidieren in Uetze

Hannover (ots)

Am Sonntagvormittag, 16.06.2019, 09:20 Uhr, sind ein Opel Karl und ein Kleinkraftrad (NSU Quickly) an der Einmündung Hünenburgstraße, Ecke Herrschaftsweg, kollidiert. Ein 57-jähriger Fahrer des Kleinkraftrades hat dabei schwere Verletzungen erlitten.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes war eine 37-Jährige mit ihrem Karl auf der Hünenburgstraße in Richtung Herrschaftsweg unterwegs. An der Einmündung Herrschaftsweg bog sie mit ihrem Auto nach rechts in Richtung Marktstraße ab. Im weiteren Verlauf kollidierte sie mit der ihr auf dem Herrschaftsweg entgegenkommenden NSU Quickly. Durch den Zusammenstoß stürzte der 57-jährige Fahrer zu Boden und blieb dort schwer verletzt liegen.

Mitglieder der Feuerwehr Uetze, die sich auf dem angrenzenden Gelände aufhielten, leisteten sofort Erste Hilfe. Dennoch zog sich der 57-Jährige unter anderem Kopfverletzungen zu, da er keinen Helm trug. Er wurde mit einem Rettungswagen unter Begleitung eines Notarztes in eine Klinik gebracht. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Einmündung musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Auf rund 5.000 Euro schätzt der Verkehrsunfalldienst den entstandenen Schaden. /has

