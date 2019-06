Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pedelecfahrer durch Sturz schwerverletzt

Edenkoben (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein 69 jähriger Pedelecfahrer am Samstag, 29.06.2019 gegen 22:15 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Klosterstraße und Villastraße in Edenkoben die Kontrolle über sein Rad. Der Mann stürzte und musste mit schweren Verletzungen im Kopf und Gesichtsbereich in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch am Pedelec entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell