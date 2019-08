Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Vandalismus aufgeklärt; Verkehrskontrolle; Exhibitionist gefasst; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Gartenhäuser aufgebrochen

Mehrere Gartenhäuser sind in dieser Woche im Gewann Korren beim Stadtteil Neuhausen aufgebrochen worden. Aus dem Häuschen eines 46-jährigen Gartenbesitzers wurden in der Zeit von Mittwoch, 7.30 Uhr, bis Donnerstag, 19 Uhr, ein Rasenmäher, eine Kettensäge sowie eine Benzinsense im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Bei der Überprüfung der umliegenden Grundstücke entdeckten die Beamten des Polizeireviers Metzingen zwei weitere aufgebrochene Gartenhäuser. Ob aus diesen ebenfalls etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. (ms)

Bad Urach (RT): Vorfahrt missachtet

Nach einer Vorfahrtsverletzung ist es am Donnerstagabend in der Neuffener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 26-jähriger Motorradfahrer war dort kurz nach 18.30 Uhr in Richtung Hülben unterwegs, als ein 53-jähriger Lenker eines Mercedes Vito aus einem Parkplatz über einen abgesenkten Bordstein auf die vorfahrtsberechtigte Neuffener Straße einbog. Der Motorradfahrer musste eine Vollbremsung einleiten und kam zu Fall, ohne dass es zuvor zu einer Berührung mit dem Pkw gekommen war. Der Biker trug leichte Verletzungen davon. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. (ak)

Münsingen (RT): Vor Kontrolle geflüchtet

An einem Baum endete die Flucht eines erheblich alkoholisierten 66-Jährigen, der am Donnerstagabend vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war. Zeugen alarmierten gegen 21 Uhr die Polizei, nachdem ihnen im Stadtgebiet ein VW Tiguan durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erkannte eine Polizeistreife das gesuchte Fahrzeug in der Lichtensteinstraße und versuchte es anzuhalten. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltesignale, gab Gas und flüchtete in Richtung Rietheim. Dort streifte er einen in der Münsinger Straße geparkten Ford. Ohne sich um den dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr er weiter auf dem Sirchinger Weg und über einen geteerten Feldweg in Richtung Gewann Schlechten. Beim Versuch zu wenden, um wieder in Richtung Rietheim zu gelangen, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte durch eine Hecke und knallte gegen einen Baum. Der 66-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zudem musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, nachdem eine entsprechende Überprüfung einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als drei Promille ergeben hatte. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der Sachschaden an dem Tiguan wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Bergungsmaßnahmen des Fahrzeugs war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. (cw)

Lichtenstein (RT): Unfallverursacher fuhr davon (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Pfullingen sucht unter Telefon 07121/9918-0 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher ohne anzuhalten davongefahren ist. Ein 50-Jähriger befuhr am Donnerstag, um 12.10 Uhr, mit seinem Renault Scenic die L 387 von Holzelfingen herkommend in Richtung Unterhausen. Etwa einen Kilometer nach Holzelfingen überholte ein entgegenkommender Renault Trafic-Fahrer verbotswidrig einen Lkw. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der 50-Jährige eine Vollbremsung bis zum Stillstand einleiten. Ein dem Scenic hinterherfahrender, 22 Jahre alter Nissan-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte ins Heck des vorausfahrenden Renault. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Lkw-Lenker musste ebenfalls stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Der Unfallverursacher brach den Überholvorgang nicht ab. Er fuhr anschließend mit hoher Geschwindigkeit davon. Ein Zeuge des Unfalls versuchte vergeblich, den Davonrasenden zum Anhalten zu bewegen. Die Ermittlungen nach dem Fahrer des geflüchteten Renaults mit einer Zulassung aus dem Main-Tauber-Kreis dauern an. Die Polizei bittet den bislang unbekannten Lkw-Lenker sowie Zeugen, die den Fahrer des Renault Trafic beschreiben können, sich zu melden. (ms)

Nürtingen (ES): Einbruch in Getränkehandel

Beim Versuch, in einen Getränkehandel in der Straße Im Grien einzubrechen, ist ein unbekannter Täter vermutlich durch die Auslösung des akustischen Alarms in die Flucht geschlagen worden. Gegen 3.20 Uhr hatte der Unbekannte offenbar auf der Suche nach Stehlenswertem eine Schiebetür des Marktes gewaltsam nach innen gedrückt, um so in die Räume einzudringen. Vermutlich flüchtete er unmittelbar nach der Alarmauslösung. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. (ak)

Nürtingen (ES): Am Steuer eingenickt

Weil sie eigenen Angaben zufolge am Steuer eingeschlafen ist, ist eine 32-jährige Autofahrerin in der Nacht zum Freitag auf der B 313 verunglückt. Die Frau war kurz vor 1.30 Uhr mit ihrem Dacia aus Richtung Wendlingen kommend in Fahrtrichtung Nürtingen unterwegs, als sie kurz einnickte, mit dem Wagen von der Fahrbahn abkam und die Leitplanke touchierte. Danach geriet sie ins Schleudern, bevor sie wiederum in die Leitplanke krachte und auf der linken Spur zum Stehen kam. Die 32-Jährige und ihr acht Monate altes Kleinkind wurden vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Beifahrerinnen waren nach derzeitigem Stand unverletzt geblieben. Der Sachschaden wird auf insgesamt 8.000 Euro geschätzt. Der Dacia wurde abgeschleppt. (ak)

Nürtingen (ES): Bei Rot über die Ampel

Zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen ist es am Donnerstagmittag auf der B 313 nach einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 34-Jähriger war kurz nach 13 Uhr mit seinem Hyundai auf der Bundesstraße im Baustellenbereich in Richtung Wendlingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache übersah er am Ortsende von Oberensingen eine rote Ampel und fuhr ungebremst weiter. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit der Mercedes E-Klasse eines 51 Jahre alten Mannes, der von der Bunsenstraße herkommend geradeaus in Richtung Zizishausen weiterfahren wollte. Das Auto des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vandalismus an Kfz aufgeklärt

Nachtrag zur Pressemeldung vom 22. April 2019/11.40 Uhr

Eine Serie von insgesamt zehn Sachbeschädigungen an Kfz, die sich im April 2019 ereignete und bei der ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro verzeichnet wurde, ist aufgeklärt. Als Beschuldigter konnte ein 27-Jähriger aus Stuttgart ermittelt werden.

Wie bereits berichtet, hatte ein zunächst unbekannter Täter am Wochenende des 20./21. April 2019 im Stadtteil Echterdingen mutwillig insgesamt zehn Pkw beschädigt. An neun Fahrzeugen hatte er die Außenspiegel abgetreten, an einem Opel Astra hatte er die Heckscheibe eingeschlagen und sich dabei verletzt. Auf die Spur des jetzigen Beschuldigten führte schließlich eine von dem mutmaßlichen Täter unter anderem am Opel hinterlassene Blutspur. Deren beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg durchgeführte, molekulargenetische Untersuchung ergab eine Übereinstimmung mit der DNA des 27-Jährigen, die aufgrund einer früheren Straftat bereits in der DNA-Datei gespeichert war. Der Verdächtige räumte die Vorwürfe zwischenzeitlich ein. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart zur Anzeige gebracht. (ak)

Esslingen (ES): Nicht alltägliche Unfallursache

Ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist bei einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Rüdern entstanden. Ein 19-Jähriger war mit seinem Mini kurz vor 20 Uhr aus dem Hinteren Holzweg in die Uhlbacher Straße in Richtung Rüdern abgebogen. Hierbei fielen dem jungen Mann mehrere Gegenstände vom Armaturenbrett in den Fußraum des Beifahrersitzes. Als der Fahranfänger sich instinktiv nach unten beugte, verriss er das Lenkrad. Sein Wagen geriet zu weit nach links und kollidierte mit einem geparkten VW Golf sowie einem abgestellten Mercedes GLC. Der junge Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Mini und der Mercedes mussten im Anschluss abgeschleppt werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Verkehrskontrollen

Unter der Leitung der Verkehrspolizei sind am Nachmittag und Abend des Donnerstags insbesondere im Bereich der B 27 umfangreiche Verkehrskontrollen durchgeführt worden. Auch wenn der Anlass der Kontrollen insbesondere ein Konzert eines Liedermachers in einem Kulturzentrum in Tübingen-Derendingen war und der Fokus auf der Aufdeckung von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinfluss lag, wurden nicht nur mutmaßlich anreisendes Publikum, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer und Lkw-Fahrer kontrolliert. Insgesamt wurden über 120 Fahrzeuge und deren Insassen einer Kontrolle unterzogen. Neben etlichen allgemeinen verkehrsrechtlichen Verstößen wurden insgesamt vier Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss standen. In insgesamt sechs Fällen wurden Strafverfahren wegen des unerlaubten Drogenbesitzes eingeleitet. Mehrere Joints, geringe Mengen Marihuana und Konsumutensilien wurden beschlagnahmt. Insgesamt sieben Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Darunter befanden sich die unter Drogeneinfluss stehenden Personen, aber auch eine Person, die ohne Fahrerlaubis unterwegs war. Auch ein Fahrer, der aufgrund gesundheitlicher Mängel nicht fahrtüchtig war und ein Lkw-Fahrer, dessen Fahrzeug erhebliche technische Mängel aufwies, durften nicht weiterfahren. Bei dem Lkw-Fahrer, bei dem auch noch Verstöße gegen die Sozialvorschriften zu Tage traten, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von über 3.000 Euro erhoben. (ak)

Tübingen (TÜ): Radler übersehen

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 21-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am späten Donnerstagabend an der Einmündung Stuttgarter Straße / Reutlinger Straße ereignet hat. Eine 25-Jährige war gegen 22.40 Uhr mit ihrem 1er BMW auf der Stuttgarter Straße unterwegs und wollte kurz vor der dortigen Tankstelle über den abgesenkten Bordstein nach rechts auf die Reutlinger Straße (B 28) in Richtung Reutlingen abbiegen. Dabei übersah sie den 21-Jährigen, der auf seinem Mountainbike verkehrswidrig von rechts auf dem Fußgängerweg ohne Beleuchtung heranfuhr. Der Radler prallte gegen die Front des BMW und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in die Klinik. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Mutmaßlicher Exhibitionist geschnappt

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 47-Jährigen, der sich am Donnerstagmittag am Europaplatz vor zwei jungen Frauen entblößt haben soll. Die beiden 19-jährigen Frauen alarmierten gegen 11.35 Uhr die Polizei, nachdem sie den Mann in einem Gebüsch entdeckt hatten, wie er dort onanierte. Selbst als sie ihn ansprachen, soll er von seinem Tun nicht abgelassen haben. Aufgrund der zeitnahen Alarmierung konnte der Mann im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung wenig später vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (cw)

Tübingen (TÜ): Teures Missgeschick

Ein teures Missgeschick ist einem Mann am Donnerstagabend im Lessingweg unterlaufen. Der Besitzer eines Wohnanhängers hatte diesen kurz nach 19 Uhr abgehängt und mit der Handbremse gesichert. Diese wurde hierbei vermutlich nicht stark genug angezogen, so dass sich der Wohnwagen auf der abschüssigen Straße in Bewegung setzte. Der Mann versuchte vergeblich mit einem Helfer zusammen, das rollende Fahrzeug aufzuhalten. Der Anhänger prallte schließlich gegen einen geparkten Citroen. An diesem entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Das Auto war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Wohnanhänger beläuft sich der Schaden auf etwa 500 Euro. (ms)

Rottenburg (TÜ): Frontalzusammenstoß auf dem Radweg

Zwei Verletzte hat es am Donnerstagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß auf einem Fuß-/Radweg neben der L 385 gegeben. Ein 17-Jähriger befuhr mit seinem Motorroller um 14 Uhr verbotswidrig den Weg von Rottenburg herkommend in Richtung Weiler. Hierbei geriet er zu weit nach links und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden, 42 Jahre alten Radfahrer. Dieser wurde von seinem Rennrad geschleudert und erlitt beim Sturz so schwere Verletzungen, dass er in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Der Unfallverursacher konnte sich zunächst auf seinem Roller halten. Nach etwas mehr als zehn Metern prallte er jedoch gegen den Maschendrahtzaun eines Gartengrundstücks und stürzte ebenfalls zu Boden. Die Verletzungen des Jugendlichen wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (ms)

